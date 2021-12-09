Пакистан проведет встречу министров иностранных дел ОИС по Афганистану

МИД Пакистана выпустил заявление по случаю годовщины разрушения мечети Бабри в Индии; Азиатский банк развития выделит Исламабаду 603 миллиона долларов на финансирование социальной сферы; руководство Пакистана считает религиозный фанатизм «бомбой замедленного действия»; 19 декабря министры иностранных дел стран ОИС и представители других международных организаций могут встретиться с представителями «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) в Исламабаде. Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан отмечает 29-ю годовщину разрушения мечети Бабри в Индии

Разрушение мечети Бабри в Индии 6 декабря 1992 года стало символом межрелигиозного противостояния индуистов и мусульман. По случаю годовщины этого события Министерство иностранных дел Пакистана опубликовало заявление, в котором говорится о сносе исторического здания как о «ярком напоминании об истерии и ненависти, проявленных против мусульман и их наследия в Индии» активистами общественной организации «Раштрия Сваям Севак» (РСС).

Решение Верховного суда Индии от ноября 2019 года о строительстве на месте мечети храма индуистского бога Рамы и оправдание обвиняемых в нападении 1992 года, по мнению официального Исламабада, являются свидетельством быстрого скатывания страны к «мажоритаризму и экстремизму хиндутвы». Министерство решительно осудило нарушение неприкосновенности религиозных мест и нападения на меньшинства в Индии.

МИД Пакистана заявил, что «необходимо предпринять значимые шаги для обеспечения охраны, безопасности и свободы вероисповедания для всех меньшинств, особенно мусульман в Индии». Кроме того, ведомство порекомендовало Нью-Дели обратить внимание на многочисленные резолюции Организации исламского сотрудничества (ОИС), осуждающие акт сноса мечети.

Отдельно было отмечено постановление 47-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, призывавшее правительство Индии восстановить мечеть Бабри на ее первоначальном месте и наказать виновных в ее разрушении. Исламабад также потребовал от правительства Нарендры Моди «принять незамедлительные меры для прекращения незаконного строительства храма на месте мечети <...> и обеспечения безопасности и защиты мечетей и исламских святынь в Индии».

Пакистан нуждается в управлении водными ресурсами

Выступая на международной конференции во время «Недели водных ресурсов Пакистана», президент Ариф Алви заявил, что растущая уязвимость страны к изменению климата требует срочных действий по управлению водными ресурсами и совершенствованию системы их сохранения на национальном и местном уровнях. Он подчеркнул, что ответственность за экономию воды несет как правительство, так и граждане. Конференция на соответствующую тему была организована министерством науки и техники в сотрудничестве с Пакистанским Советом по исследованиям в области водных ресурсов и Международным институтом управления водными ресурсами.

В мероприятии приняли участие ученые, правительственные чиновники и политические эксперты. Они обсудили угрозу нехватки воды в Пакистане к 2035 году с акцентом на связь между водной и продовольственной безопасностью. Изменение климата является ключевым фактором, влияющим на надежность водных ресурсов во всем мире, и вызывает озабоченность по поводу будущего наличия воды во многих странах, включая Пакистан.

President Dr. Arif Alvi talks about the importance of recycling of water to meet water requirements of the country.

Full Speech Link ????https://t.co/XYopoFk6pU pic.twitter.com/h3uzbbz1Vv — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) December 6, 2021

Президент Алви подчеркнул необходимость принятия шагов по решению проблемы управления водными ресурсами. Среди них такие меры, как изменение политики ценообразования на воду, призванные привить потребителям ответственный подход к экономии ценного ресурса. Упоминались и методы сокращения потребления воды, включая капельное орошение полей вместо затопления, рециркуляцию воды и ее перераспределение для более важных целей.

На протяжении веков водоемы были колыбелью древних цивилизаций, будь то Мехргарх, Хараппа или Мохенджо-даро, процветавшие когда-то на территории современного Пакистана. Все они вымерли после того, как питавшие их реки изменили русло. Алви напомнил, что таяние ледников из-за глобального потепления может привести к сильных засухам и обширным наводнениям в Пакистане. Некоторые районы страны, в частности Балочистан, уже начали сталкиваться с возросшей нехваткой воды в связи с переменой климата.

Пакистан проведет встречу министров иностранных дел ОИС по Афганистану

Пакистан полностью готов провести внеочередную встречу министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая, вероятно, состоится 19 декабря. Ее цель — разработка совместной стратегии по предотвращению гуманитарного кризиса и экономического коллапса в Афганистане.

Наряду с постоянными членами Совета Безопасности ООН, представителями Европейского Союза, Всемирного банка, а также других международных финансовых учреждений на мероприятие будут приглашены лидеры временного правительства талибов.

Встреча в Исламабаде станет крупнейшим международным диалогом по Афганистану с тех пор, как 15 августа Кабул был захвачен «Талибаном». Благодаря этой и другим своим инициативам Пакистан возглавляет усилия по мобилизации поддержки правительства талибов в связи с обострением гуманитарного и экономического кризисов.

Несмотря на озабоченность Запада, Исламабад выступает за то, чтобы продолжать сотрудничать с существующим правительством. Но усилия Имрана Хана по смягчению позиции международного сообщества по отношению к талибам пока что не увенчались успехом. Ни одна из влиятельных мировых держав так и не сделала шаг навстречу Кабулу, чтобы подтвердить свою готовность если не признавать новые власти де-юре, то хотя бы иметь с ними дело де-факто.

Pakistan set to host key global moot on Afghanistan crisis: ISLAMABAD: Pakistan is all set to host an extraordinary meeting of foreign ministers from the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) later this month in order to develop… https://t.co/3iDQuFsZz1 -Follow me more news — Qamar Afzaal Bhatti (@_qbhatti) December 4, 2021

Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши не устает напоминать, что 23 миллиона афганцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

«Мы считаем, что отказ от Афганистана — это не вариант. Мы не должны повторять ошибок прошлого», — предупреждает министр.

Если не будут приняты срочные меры по оказанию помощи, то это приведет к росту нестабильности не только в раздираемой войной стране, но и за ее пределами.

Мининформ подчеркнул необходимость пресечения религиозного фанатизма

На прошлой неделе гражданин Шри-Ланки, работавший менеджером фабрики в пакистанском городе Сиалкот, был избит и сожжен толпой, обвинившей его в богохульстве. Власти арестовали свыше ста человек, участвовавших в нападении. Инцидент вызвал широкий резонанс как внутри Пакистана, так и среди проживающих за его пределами граждан страны. Бизнес-сообщество Сиалкота собрало около 100 000 долларов для семьи погибшего. Работник предприятия, пытавшийся предотвратить убийство, отмечен национальной наградой. Премьер-министр Имран Хан лично принес извинения правительству Шри-Ланки.

Немногие вопросы так возбуждают толпу в Пакистане, как богохульство, и даже малейший намек на предполагаемое оскорбление ислама может вызвать массовые протесты. Министр информации и вещания Пакистана Фавад Чаудри обратил внимание на то, что подобные случаи свидетельствуют об опасных процессах, идущих внутри общества. Он подчеркнул, что «бомбы замедленного действия религиозного фанатизма будут продолжать взрываться, если их не обезвредить».

Тахир Ашрафи, специальный представитель премьер-министра по вопросам религиозной гармонии, подтвердил факт ареста подстрекателей расправы и сказал, что рабочие жаловались на строгость менеджера. Полицейские эксперты расследуют это дело с разных точек зрения, в том числе и c учетом возможности намеренной провокации с целью мести погибшему руководителю предприятия.

АБР одобрил выделение $603 млн на поддержку программ социальной защиты в Пакистане

Азиатский банк развития одобрил программу кредитования для укрепления и расширения программ социальной защиты в Пакистане. В ее рамках АБР предоставит Исламабаду регулярный кредит в размере 600 миллионов долларов и грант в размере 3 миллионов долларов, а также будет управлять пожертвованием в размере 24 миллионов долларов от фонда «Образование превыше всего».

Используя условные денежные переводы, программа будет поддерживать реализацию национальной стратегии Пакистана в области социальной защиты и сокращения бедности, говорится в заявлении АБР.

«Программа знаменует собой значительный сдвиг в стратегическом участии АБР в сфере социальной защиты в Пакистане. Поддержка АБР приведет к переходу от безусловных денежных переводов, которые обеспечивают поддержку доходов, к смешанному подходу, который в большей степени фокусируется на условных денежных переводах на образование, здравоохранение и поставки продуктов питания. Они помогут сократить бедность между поколениями за счет развития человеческого капитала», — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Using conditional cash transfers, the programme will support the implementation of Ehsaas, Pakistan’s national social protection and poverty reduction strategy, according to an ADB statement.



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Программа нацелена на обеспечение доступа к начальному и среднему образованию до 10 класса для детей и подростков из бедных семей, особенно девочек, и улучшение медицинского обслуживания и питания для женщин, девочек-подростков и детей из малоимущих семей. Поскольку Пакистан подвержен воздействию изменения климата и стихийных бедствий, включая наводнения, аномальную жару и засухи, ресурсы Азиатского фонда развития будут использованы для адаптации к этим переменам.

Пакистан предлагает Норвегии создать Совместную экономическую комиссию

Пакистан предложил Норвегии создать Совместную экономическую комиссию, а также начать переговоры по двустороннему инвестиционному договору. Предложение было сделано в ходе 11-го раунда Пакистано-норвежских двусторонних политических консультаций, состоявшихся в Осло. Стороны рассмотрели весь спектр двусторонних отношений и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, особенно в сферах торговли и инвестиций, энергетики, образования, парламентских обменов, здравоохранения и глобальных пандемий, культуры и расширения контактов между народами.

Представитель Пакистана проинформировал норвежскую сторону о переходе правительства от геополитики к геоэкономике. Он предложил норвежским компаниям воспользоваться благоприятной для инвесторов политикой Исламабада, особенно в области чистой и зеленой энергетики, изменения климата и сельского хозяйства.

Норвежская сторона высоко оценила помощь Пакистана в эвакуации своих граждан из Афганистана и выразила благодарность за разрешение на размещение дополнительных дипломатов в Исламабаде для ведения афганского вопроса.

Обе делегации выразили удовлетворение сотрудничеством на международных форумах, включая Организацию Объединенных Наций.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.