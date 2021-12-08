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Армянская провидица Нонна Хидирян предрекла создание нового мира в 2022 году

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 18:36
Общество
Армянская провидица Нонна Хидирян предрекла создание нового мира в 2022 году
instagram.com  /  @nonna_khidiryan

Москва, 8 декабря. Участница четвертого сезона «Битвы экстрасенсов» Нонна Хидирян предсказала, что ждет человечество в 2022 и 2023 годах. По мнению провидицы, людей подстерегают разрушения и создание нового мира.

Россия остается высокодуховной и богоугодной страной вопреки мнению других государств. Она кажется тихой и спокойной и не реагирует на выпады, пока РФ не переломать хребет, считает Хидирян.

Провидица не только оценила Россию, она рассказа о ее будущем и судьбе всего земного шара, сообщает издание «Слово и Дело». В 2022 и 2023 годах человечество столкнется с конфликтами и созданием нового мира, пояснила она. Участница «Битвы экстрасенсов» сделала прогноз о роли России в войне между Америкой и Азией.

«Основная конфронтация сосредотачивается между Америкой и Азией. И вот здесь надо понимать, что мы получаемся одновременно как щит и как прокладка между этими двумя культурами», — пояснила она.

Армянская провидица Нонна Хидирян предрекла создание нового мира в 2022 году
Федеральное агентство новостей /

Москве не очень интересен мировой конфликт, она в большей степени сосредоточена на собственных делах. Если бы к России не лезли, страна вообще бы была занята только внутренним устройством, резюмировала Хидирян.

Ранее стало известно о предсказании Матроны Московской, посвященном ядерному апокалипсису в третьем десятилетии. Трагедию удастся предотвратить благодаря России, духовным скрепам и вере в бога, уверяла святая.

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