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Курс на комфорт: в «Мегалайн» рассказали, как ТПУ и развитие «Горской» улучшат жизнь петербуржцев
Общество
Курс на комфорт: в «Мегалайн» рассказали, как ТПУ и развитие «Горской» улучшат жизнь петербуржцев
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Культурная столица России, Санкт-Петербург, отстает в инфраструктурном развитии от реальной столицы на десятилетия. Пока в Москве вводят в строй сразу с десяток станций метро, петербуржцы ожидают появления хотя бы парочки новых, а еще лучше — оснащения имеющихся транспортно-пересадочными узлами, которые давно существуют в передовых мегаполисах. Именно этим вопросом — а еще благоустройством захламленной промзоны «Горская» — займутся в ближайшем будущем специалисты ООО «Мегалайн». О том, что из себя представляют их передовые проекты и какую пользу они принесут жителям Санкт-Петербурга, мы услышали на специальной пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Но обо всем по порядку.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) представляет из себя пассажирский комплекс, объединяющий подземный и наземный транспорт, — такие элементы планировки при станциях метро помогают перераспределить пассажиропоток и снизить нагрузку на транспорт в часы пик. В Москве, к слову, таких площадок реализовано и введено в эксплуатацию больше десяти.

«Формат ТПУ — это не только инфраструктурная составляющая и соответствующие транспортные проектные решения внутри, но это еще и общественно-деловая застройка, а также включение функциональных зон, которые необходимы для жителей конкретной территории. Возможно, это инфраструктура в том числе и коммерческая, которая безусловно обеспечивает нужды и потребности жителей», — рассказывает лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн» Александр Коломин.

Курс на комфорт: в «Мегалайн» рассказали, как ТПУ и развитие «Горской» улучшат жизнь петербуржцев
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Одна такая локация, согласно оценочному прогнозу, может подарить городу не меньше 30 тысяч новых рабочих мест, а это, согласитесь, немаленькая цифра для Петербурга. Кроме того, новенький ТПУ может стать своеобразным импульсом для развития прилегающей к нему территории, где найдется место не только комфорту жителей, но и отличным условиям для развития бизнес-среды района. А увидеть такой эффект мы сможем и сами — когда будет отстроен и введен первый подобный комплекс близ станции метро «Старая Деревня».

«Там действительно возможна реализация полноформатного ТПУ, и он там напрашивается однозначно, потому что сам характер пеших и транспортных потоков таков, что есть очень сильная маятниковая миграция населения в утренние часы и вечерний поток, который, опять же, нагружает внутренний районный наземный городской транспорт. Безусловно, это все происходит весьма хаотично, а в наших климатических условиях передвижение и смена одного вида транспорта на другой там превращаются в определенный квест. Само собой, напрашивается, что там все должно быть максимально оптимизировано: пересадка осуществлялась комфортным образом, и была реорганизация территорий в том числе», — объясняет представитель «Мегалайна».

Однако улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры города — не единственный проект, стоящий на повестке в компании. Не менее важным представляется и полное преобразование стройплощадки «Горская», из которой планируют сделать современный туристическо-деловой центр. Ключевое отличие проекта, помимо привлекательной концепции, в том, что осуществлять его будут за счет собственных и привлеченных «Мегалайном» средств, а не на деньги из бюджета города. Результаты на выходе обещают быть шикарными: больше 14,5 тысячи рабочих мест и бюджетная эффективность в 31 млрд рублей.

«Наша компания планомерно занимается развитием территории «Горская», которая на сегодняшний день находится в захламленном, депрессивном и неудовлетворительном состоянии. Проект, который наша компания реализует, призван превратить эту территорию в современный, соответствующий всем требованиям кластер, состоящий из основных драйверов развития этой территории. В том числе мы обратим особое внимание на выполнение всех действующих нормативов, более того, будем их значительно повышать в целях обеспечения комфортной среды для людей, находящихся в этой локации, — рассказывает Олег Избяков, лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн». — Кроме того, развитие территории предполагает размещение в границах локации как инновационных центров, так и объектов лайт индастриал».

Курс на комфорт: в «Мегалайн» рассказали, как ТПУ и развитие «Горской» улучшат жизнь петербуржцев
Федеральное агентство новостей /

Ну а вишенка на торте — экологическая направленность проекта, что отвечает не менее важному стандарту в сегодняшнем обществе. Ведь в современном мире надо брать только наилучший опыт, особенно когда дело касается реализации таких крупных инновационных проектов, резюмирует консультант-аналитик Елена Прозорова.

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