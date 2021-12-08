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Космонавт Анна Кикина отправится в полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году

Общество
Космонавт Анна Кикина отправится в полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина совершит свой первый полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что американский космонавт может полететь на отечественном корабле «Союз».

«Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой «Союз» в рамках перекрестных полетов», — сообщил Рогозин.

Как ранее сообщалось, космонавт Олег Скрипочка, трижды побывавший на МКС, завершает работу в отряде Роскосмоса. Он продолжит работать в ЦПК в качестве ведущего специалиста.

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роскосмос полет анна кикина
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