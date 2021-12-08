МИД РФ вручил ноту протеста посольству США на фоне возросшей активности НАТО в Черном море

Москва, 8 декабря. Министерство иностранных дел России вручило посольству США в Москве ноту протеста с предупреждением об опасности последствий, которые может спровоцировать возросшая активность НАТО в Черноморском регионе.

Ноту вручили 8 декабря на фоне участившихся воздушных инцидентов над Черным морем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности», — говорится в сообщении.

В противном случае Россия задействует все имеющиеся средства для предотвращения и устранения возникающих угроз, указано в комментарии. При этом Мария Захарова 5 декабря заявила, что маневры ВВС США над Черным морем подвергают угрозе гражданскую авиацию.