Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 19:41
19:40
Политика
Альгис Микульскис рассказал о предварительных итогах встречи Владимира Путина и Джо Байдена
19:40
Происшествия
Оперативная группа ГО и ЧС зафиксировала нефтяное пятно у побережья Геленджика
19:39
Политика
Политолог Леонков указал на победу Путина в переговорах с Байденом с помощью приема дзюдо
19:36
Общество
Крымчанам в соцсетях предлагают купить «сертификат о вакцинации» за 2500 рублей
19:36
Весь мир
Депутат ГД Федоров о санкциях ЕС против России: попытка Франции вернуть контроль над Африкой
19:36
Происшествия
Прокуратура проверит ЧП со сбитыми поездом гражданами в Архангельской области
19:35
Армия
Украина использует информационно-психологические подразделения для борьбы с Россией
19:34
Общество
Харьковчане рассказали, почему переехали в Крым и не хотят возвращаться на Украину
19:33
Шоу-бизнес
Андрей Федорцов вспомнил новогоднюю ночь в тамбуре поезда с Хабенским
19:33
Общество
Петербургских школьников привлекли к уборке снега за 500 рублей в день
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Болгарская газета «Труд» считает, что США и Великобритания скоро исчезнут с лица Земли

Общество
Болгарская газета «Труд» считает, что США и Великобритания скоро исчезнут с лица Земли
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

София, 8 декабря. Некоторым государствам грозит исчезновение с лица Земли в ближайшие 100 лет. Об этом рассказала автор болгарской газеты «Труд» Румяна Генадиева.

По мнению Генадиевой, Вашингтон ждет распад, если жители американского государства не объединятся из-за какого-нибудь общего дела. Брюссель ждет такая же судьба, так как в Бельгии присутствуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами, подчеркнула автор статьи. Она допустила мысль, что в течение 20 лет последние могут объединиться с Францией или стать независимыми.

Болгарская колумнист назвала в числе стран, которым грозит скорое исчезновение, Испанию. По словам Генадиевой, каталонское государство так и не восстановило свои силы после финансового кризиса 2008 года.

Все эти страны, как утверждает автор болгарской газеты, погрязли в этнических, религиозных и социальных проблемах. Однако, она отметила, что есть государства, которые пропадут из-за стихийных бедствий. Например, Мальдивы и часть Нидерландов могут исчезнуть под водой во время повышения уровня мирового океана, указала обозреватель.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые занялись созданием черного ящика Земли на случай глобальной климатической катастрофы. Об этом рассказала вещательная корпорация АВС.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Болгарская газета «Труд» считает, что США и Великобритания скоро исчезнут с лица Земли
земля глобальное потепление страны природные катаклизмы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать