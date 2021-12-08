Болгарская газета «Труд» считает, что США и Великобритания скоро исчезнут с лица Земли

София, 8 декабря. Некоторым государствам грозит исчезновение с лица Земли в ближайшие 100 лет. Об этом рассказала автор болгарской газеты «Труд» Румяна Генадиева.

По мнению Генадиевой, Вашингтон ждет распад, если жители американского государства не объединятся из-за какого-нибудь общего дела. Брюссель ждет такая же судьба, так как в Бельгии присутствуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами, подчеркнула автор статьи. Она допустила мысль, что в течение 20 лет последние могут объединиться с Францией или стать независимыми.

Болгарская колумнист назвала в числе стран, которым грозит скорое исчезновение, Испанию. По словам Генадиевой, каталонское государство так и не восстановило свои силы после финансового кризиса 2008 года.

Все эти страны, как утверждает автор болгарской газеты, погрязли в этнических, религиозных и социальных проблемах. Однако, она отметила, что есть государства, которые пропадут из-за стихийных бедствий. Например, Мальдивы и часть Нидерландов могут исчезнуть под водой во время повышения уровня мирового океана, указала обозреватель.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые занялись созданием черного ящика Земли на случай глобальной климатической катастрофы. Об этом рассказала вещательная корпорация АВС.