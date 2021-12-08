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Бояков рассказал о возможном объединении МХАТ Горького и МХТ Чехова

Общество
Бояков рассказал о возможном объединении МХАТ Горького и МХТ Чехова
Фото из личного архива Эдуарда Боякова

Москва, 8 декабря. Режиссер Эдуард Бояков рассказал о планах объединить два легендарных театра России — МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова. Слияние театров пока лишь обсуждается, но в обозримом будущем этот сценарий возможен.

Бояков, который пару месяцев назад ушел с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького, сообщил, что тема объединения МХАТ и МХТ обсуждается на высоком уровне. Однако это не означает, что это произойдет в скором времени, убежден режиссер. По мнению Боякова, это «ужасно и глупо», поскольку театры очень разные.

«Если брать МХАТ Горького или МХТ Чехова, то к каждому можно найти с десяток театров, которые им ближе», — резюмировал бывший худрук МХАТ имени Горького в интервью «Известиям».

Новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман неделю назад говорил о возможном объединении театров. Однако он усомнился, что это произойдет ввиду большой труппы обоих театров.

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Все новости / Общество / Бояков рассказал о возможном объединении МХАТ Горького и МХТ Чехова
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