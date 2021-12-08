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Американское агентство FFA заявило об опасности сетей 5G

Технологии
Американское агентство FFA заявило об опасности сетей 5G
flickr.com  /  Tony Webster

Вашингтон, 8 декабря. Сети 5G вызвали опасения со стороны представителей авиационной промышленности. Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) начало переговоры с властями США касательно решения проблем.

Потенциальную опасность сетей 5G связали с риском возникновения помех для авиационной электроники, в том числе радиовысотомеров. Предположительно, это может мешать самолетам безопасно совершать перелеты и посадки из-за аномалий системы при появлении сигналов 5G С-Band, сообщает агентство Reuters.

Агентство FFA предупредило об опасности и начало переговоры с Федеральной комиссией по связи и Белым домом о внедрении ограничений. Кроме того, операторы AT&T и Verizon Communications добились приостановки коммерческого запуска сетей до 5 января.

Этой осенью эксперты рассказали, как пользователям усилить сигнал Wi-Fi без особых затрат. Оказалось, что фольга в форме тарелки способна в этом помочь.

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самолет интернет 5g
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