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Израиль завершил строительство пограничного барьера вдоль сектора Газа

Весь мир
Израиль завершил строительство пограничного барьера вдоль сектора Газа
Global Look Press  /  Israeli Ministry of Defense Spok / XinHua

Тель-Авив, 8 декабря. Минобороны Израиля объявило о завершении строительства укрепленной стены на границе с сектором Газа, предназначенного для предотвращения диверсионных вылазок со стороны злоумышленников и радикалов. 

Ограждение включает в себя наземный забор, радиолокационные системы, военно-морской барьер, командно-диспетчерские пункты .

«Забор, являющийся инновационным и технологически продвинутым проектом, лишает ХАМАС одной из возможностей, которые он пытался развить. Он (барьер — Прим. ред.) устанавливает «железную стену», датчики и бетон между террористической организацией и жителями юга Израиля», — заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Оборонное ведомство еврейского государства сообщило, что барьер, который включает в себя сотни камер, радаров и других датчиков, простирается на 65 км (40 миль) и при его строительстве было использовано 140 000 тонн железа и стали.

Так называемый «умный забор» имеет высоту более 6 метров, а его морской барьер включает средства обнаружения проникновения по воде и систему вооружения с дистанционным управлением. Министерство не раскрыло глубину подземной стены.

Израиль объявил о реализации столь масштабной инициативы в 2016 году. На строительство ограждения ушло три с половиной года. Стоимость проекта составила 1,1 млрд долларов США.

Израиль и ХАМАС

Израиль провел четыре войны с ХАМАС с тех пор, как исламистское движение захватило власть в секторе Газа почти 15 лет назад. Боевики впервые использовали туннели для совершения смертоносных нападений в 2004 году, выкопав под землей проход под позициями ЦАХАЛ в анклаве и взорвав мощные бомбы. В 2006 году члены ХАМАС проникли в Израиль, убив трех солдат и захватив четвертого, которого они держали в плену в течение пяти лет, прежде чем заключить сделку об обмене.

Туннели широко использовались палестинцами во время войны в секторе Газа в 2014 году. Собственно, именно поэтому новая стена послужит контрмерой, разработанной против вылазок палестинских бойцов.

Во время 11-дневного обострения израильско-палестинского конфликта в мае 2021 года ХАМАС также пытался использовать систему туннелей, однако ни разу не смог переправить своих боевиков к границе с Израилем. Однако исламистское движение выпустило по еврейскому государству более 4 000 ракет, причем в некоторых случаях даже развитая противоракетная оборона еврейского государства не могла справиться со всеми снарядами при массированных залпах.

Израиль, в свою очередь, нанес сотни авиаударов во время боевых действий и разрушил несколько многоэтажных зданий. По данным ООН, в результате войны в секторе Газа погибло более 250 человек, в том числе более 129 гражданских лиц. Число жертв с израильской стороны составило 13 человек.

С тех пор как ХАМАС управляет прибрежным анклавом, Израиль и Египет ввели блокаду сектора Газа, которая серьезно ограничила передвижение двух миллионов палестинских жителей и ослабила экономику данной территории. Тель-Авив считает, что изоляция анклава необходима для того, чтобы помешать ХАМАС и другим радикальным группировкам расширить свой военный потенциал. Однако палестинцы и некоторые правозащитные группы рассматривают действия еврейского государства как форму коллективного наказания.

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израиль палестина стена хамас сектор газа
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