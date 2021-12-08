Израиль завершил строительство пограничного барьера вдоль сектора Газа

Тель-Авив, 8 декабря. Минобороны Израиля объявило о завершении строительства укрепленной стены на границе с сектором Газа, предназначенного для предотвращения диверсионных вылазок со стороны злоумышленников и радикалов.

Ограждение включает в себя наземный забор, радиолокационные системы, военно-морской барьер, командно-диспетчерские пункты .

«Забор, являющийся инновационным и технологически продвинутым проектом, лишает ХАМАС одной из возможностей, которые он пытался развить. Он (барьер — Прим. ред.) устанавливает «железную стену», датчики и бетон между террористической организацией и жителями юга Израиля», — заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Israel today "celebrated" the completion of building a wall surrounding the Gaza Strip. The wall is 65 km long and is equipped with high-technology sensors and surveillance. Israeli media outlets shared this map that shows the completed wall. pic.twitter.com/pvTiyc5vGP — Jehad Abusalim جِهَاد أبو سليم (@JehadAbusalim) December 7, 2021

Оборонное ведомство еврейского государства сообщило, что барьер, который включает в себя сотни камер, радаров и других датчиков, простирается на 65 км (40 миль) и при его строительстве было использовано 140 000 тонн железа и стали.

Так называемый «умный забор» имеет высоту более 6 метров, а его морской барьер включает средства обнаружения проникновения по воде и систему вооружения с дистанционным управлением. Министерство не раскрыло глубину подземной стены.

Израиль объявил о реализации столь масштабной инициативы в 2016 году. На строительство ограждения ушло три с половиной года. Стоимость проекта составила 1,1 млрд долларов США.

Israel announces the completion of a “smart fence” -a sensor equipped underground wall which includes cameras,radars and sensors to pick up step by step movement of more than two million people who are now further surrounded by an iron cage literally.

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Израиль и ХАМАС

Израиль провел четыре войны с ХАМАС с тех пор, как исламистское движение захватило власть в секторе Газа почти 15 лет назад. Боевики впервые использовали туннели для совершения смертоносных нападений в 2004 году, выкопав под землей проход под позициями ЦАХАЛ в анклаве и взорвав мощные бомбы. В 2006 году члены ХАМАС проникли в Израиль, убив трех солдат и захватив четвертого, которого они держали в плену в течение пяти лет, прежде чем заключить сделку об обмене.

Туннели широко использовались палестинцами во время войны в секторе Газа в 2014 году. Собственно, именно поэтому новая стена послужит контрмерой, разработанной против вылазок палестинских бойцов.

Во время 11-дневного обострения израильско-палестинского конфликта в мае 2021 года ХАМАС также пытался использовать систему туннелей, однако ни разу не смог переправить своих боевиков к границе с Израилем. Однако исламистское движение выпустило по еврейскому государству более 4 000 ракет, причем в некоторых случаях даже развитая противоракетная оборона еврейского государства не могла справиться со всеми снарядами при массированных залпах.

Israel drops more than 50 bombs on Gaza. Palestinians live under the constant threat of Israeli terrorism & war. We stand shoulder to shoulder with the people of Palestine at this time of crisis. May Allah protect them! #GazaUnderAttak #SavePalestine ???????????? pic.twitter.com/I7o2Mju6rB — Salman Nizami (@SalmanNizami_) May 16, 2021

Израиль, в свою очередь, нанес сотни авиаударов во время боевых действий и разрушил несколько многоэтажных зданий. По данным ООН, в результате войны в секторе Газа погибло более 250 человек, в том числе более 129 гражданских лиц. Число жертв с израильской стороны составило 13 человек.

С тех пор как ХАМАС управляет прибрежным анклавом, Израиль и Египет ввели блокаду сектора Газа, которая серьезно ограничила передвижение двух миллионов палестинских жителей и ослабила экономику данной территории. Тель-Авив считает, что изоляция анклава необходима для того, чтобы помешать ХАМАС и другим радикальным группировкам расширить свой военный потенциал. Однако палестинцы и некоторые правозащитные группы рассматривают действия еврейского государства как форму коллективного наказания.