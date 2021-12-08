Политолог Гаспарян раскрыл глобальный план США с уничтожением Украины

Вашингтон, 8 декабря. Вашингтон перешел к плану Б на Украине, рассчитывая за счет уничтожения ее государственности отвлечь Россию от глобальных геополитических процессов.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился политолог Армен Гаспарян, обратив внимание на истерику западных СМИ по поводу якобы готовящегося большого слива «украинского проекта». По мнению эксперта, ничего экстраординарного в намерениях США отстраниться от Украины на самом деле нет. Просто Вашингтон закрывает одну страницу этой безумной истории с «Майданом и после» и открывает другую.

Украина не продемонстрировала достаточной эффективности в качестве анти-России, которая бы сдерживала северного соседа хотя бы мелкими пакостями. Россия доказала, что способна на стремительное развитие даже в условиях формальной осады всего коллективного запада. В то же время США не вытягивает большого геополитического противостояния одновременно с двумя крупнейшими игроками — Россией и Китаем. Поэтому американцы подошли к украинскому вопросу немного с другой стороны.

Федеральное агентство новостей /

Гаспарян выразил уверенность в том, что США сейчас нужна война на Украине или полное уничтожение ее государственности с последующим хаосом в регионе. Это уже куда более глобальный план, чем тот, который пытались реализовать с помощью Евромайдана. Теперь Вашингтон надеется толкнуть Россию в украинскую ловушку, то есть разжечь на этой территории большой пожар, который РФ придется тушить очень долго.

«Это четкий план США. Причем глобального масштаба. Если кто и хочет большой войны на Украине, так это определенные игроки международной политики, засевшие в Вашингтоне. И объяснение-то чрезвычайно простое. Война все спишет, абсолютно. И это будет чрезвычайно комфортная история, ибо что означает война на Украине в сухом остатке? Что Россия вынуждена будет заниматься только этим. Ни на что другое ни времени, ни ресурсов на протяжении многих лет не будет. Уничтожение Украины даже больше устраивает авторов этого плана, ибо с хаосом на этой территории все равно разбираться будет Россия. Так это ж самое главное. США можно будет творить бардак по всему миру, зная, что Москве — главному миротворцу, сейчас просто не до тебя. Ради этого все и затевается. 35 миллионов полубезумных людей на Украине — это для США пушечное мясо, которым американцы надеются связать Россию», — раскусил замысел Вашингтона политолог.

Гаспарян напомнил, что нечто похожее, только не в таких масштабах произошло в 2008 году в Грузии. Американцы разожгли пожар и в самый ответственный момент умыли руки. Украинский вариант должен по замыслу США стать таким же триггером только глобального характера.

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