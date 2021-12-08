Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 18:12
18:12
Технологии
Американское агентство FFA заявило об опасности сетей 5G
18:12
Общество
Мошенники проводят «вакцинацию» от имени главы нижегородского минздрава
18:08
Общество
Свобода от здравого смысла: как прошел 11-й съезд Форума свободной России
18:03
Наука
Ученые Калифорнийского университета исследовали повадки птерозавра с помощью окаменелостей
17:58
Общество
Пульсирующая головная боль и першение в горле названы симптомами омикрон-штамма
17:57
Общество
Мошенники начали использовать страх россиян перед коронавирусом для кражи денег
17:56
Политика
Политолог Гаспарян раскрыл глобальный план США с уничтожением Украины
17:53
Общество
Медсестра из Москвы помогла жителю Дагестана увидеться с семьей после 30-летней разлуки
17:49
Экономика
Иркутские энергетики нашли способ повышения тарифов на электричество для майнеров
17:47
Весь мир
Россия и Ливия обсудили возобновление работы посольства в Триполи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Медсестра из Москвы помогла жителю Дагестана увидеться с семьей после 30-летней разлуки

Общество
Медсестра из Москвы помогла жителю Дагестана увидеться с семьей после 30-летней разлуки
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 8 декабря. Сотрудница Московского центра паллиативной помощи помогла пациенту найти родных, с которыми он потерял связь 30 лет назад.

Историю воссоединения семьи рассказала учредитель фонда «Вера», директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер на своей странице в социальной сети Facebook. Мужчина из Дагестана по имени Баят 30 лет назад переехал в Москву и женился. С родственниками он поссорился, и связь с ними оборвалась. Когда у Баята случился инсульт, он попал в центр паллиативной помощи.

Однажды мужчина услышал, как медсестра стационара говорила о брате, которого смогла найти после 20 лет разлуки. Баят попросил ручку с бумагой и написал координаты, где живет его семья. Выяснилось, что медсестра служила в Дагестане и подружилась с местной семьей.

«Оказалось, что сын этой семьи учился с мальчиком, который теперь работает участковым в городе, указанном Баятом. Они позвонили ему, рабочий день уже закончился, но он сел в машину и поехал в Саркар. Нашел дом, где жила эта семья, спросил, не теряли ли они Баята, и вдруг там все начали плакать», — рассказала Федермессер.

Так, медсестре удалось найти родных пациента за 6 часов. На следующий день в центр приехали два племянника мужчины. Семья Баята планирует забрать его домой.

Мальчик из Выборга ранее спас своей матери жизнь, вовремя позвонив в скорую помощь. У женщины развилось острое заболевание, из-за чего она потеряла сознание.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Медсестра из Москвы помогла жителю Дагестана увидеться с семьей после 30-летней разлуки
семья медсестра хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать