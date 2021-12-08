Медсестра из Москвы помогла жителю Дагестана увидеться с семьей после 30-летней разлуки

Москва, 8 декабря. Сотрудница Московского центра паллиативной помощи помогла пациенту найти родных, с которыми он потерял связь 30 лет назад.

Историю воссоединения семьи рассказала учредитель фонда «Вера», директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер на своей странице в социальной сети Facebook. Мужчина из Дагестана по имени Баят 30 лет назад переехал в Москву и женился. С родственниками он поссорился, и связь с ними оборвалась. Когда у Баята случился инсульт, он попал в центр паллиативной помощи.

Однажды мужчина услышал, как медсестра стационара говорила о брате, которого смогла найти после 20 лет разлуки. Баят попросил ручку с бумагой и написал координаты, где живет его семья. Выяснилось, что медсестра служила в Дагестане и подружилась с местной семьей.

«Оказалось, что сын этой семьи учился с мальчиком, который теперь работает участковым в городе, указанном Баятом. Они позвонили ему, рабочий день уже закончился, но он сел в машину и поехал в Саркар. Нашел дом, где жила эта семья, спросил, не теряли ли они Баята, и вдруг там все начали плакать», — рассказала Федермессер.

Так, медсестре удалось найти родных пациента за 6 часов. На следующий день в центр приехали два племянника мужчины. Семья Баята планирует забрать его домой.

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