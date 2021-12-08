Транспортные проблемы Петербурга могут начать решаться в 2022 году

Транспортные проблемы Петербурга обсудили 8 декабря в медиацентре «Патриот». Поводом для разговора послужило открытие сразу десяти новых станций метро в Москве. Северной столице они тоже необходимы как воздух — без них город буквально задыхается в пробках, а горожане и гости Петербурга испытывают неудобства.

При этом такое число станций метрополитена в нашем городе появится не раньше, чем через 15 лет. Согласно проекта бюджета Северной столицы на 2022-2024 годы, Смольный обещает выделить 150 млрд рублей на строительство метро. Однако все еще неизвестно, будут ли при этом открыты новые станции.

Город активно развивается, но уже даже сейчас есть информация, что обозначенные сроки — 2036 год — могут быть сдвинуты еще на пять-десять лет. Нужны ли будут эти станции тогда? Скорее всего да. Но пока есть достойная альтернатива — строительство транспортно-пересадочных узлов. Их готова возводить компания «Мегалайн».

«Будем надеяться, что после новогодних праздников у нас будет отклик от профильных комитетов с приглашением нашей компании в качестве инвестора и инициативного ответственного девелопера, чтобы предметно обсуждать наши условия взаимодействия с городом по реализации наших проектов», — рассказал Александр Коломин, лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн».

Кроме этого компания готова модернизировать промзону «Горская». Сейчас она в удручающем состоянии. Там может появится уникальное пространство, которое добавит шарма Северной столице. В совокупности с транспортным комфортом для петербуржцев. Но пока реализовать задуманное не получается. Есть множество препятствий.

«Это проблема закостеневшей системы, которую просто не сломаешь. Она как динозавр, где-то погребена под пластами, и чтобы до нее добраться, надо все эти пласты преодолеть и в конце концов этот скелет наружу поднять. Мы считаем, это одна из основных проблем — достучаться туда, куда нужно достучаться. Пока у нас это не получается», — говорит Елена Прозорова, консультант-аналитик.

Эксперты сошлись во мнении, что нет и политической воли в решении таких вопросов. А проблема не просто кричащая. Она касается буквально всех и каждого ежедневно.

«Могу сказать, что есть и нежелание. Иногда есть желание властей, но есть несогласованность действий комитетов, когда появляется согласованность комитетов, выясняется, что нет денежных средств. Когда деньги у инвесторов находятся, включаются иные механизмы, космического плана, которые препятствуют всему этому. И в результате на реализацию затрачивается такое количество времени, что, когда проект реализуется, во-первых, его уже никто не замечает, потому что он устарел, а город растет сумасшедшими темпами, и проблема не решена. В результате потрачены деньги, силы, а эффекта нет», — уверена Алла Бредец, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге.

Тем не менее в «Мегалайне» уверены, что компания уже смогла придать своим проектам новый импульс в развитии, надеются, что в скором времени у городских властей наступит понимание их важности. Есть все основания говорить, что это взаимодействие выльется в дорожную карту, будут сформированы рабочие группы, определена зона ответственности, и после этого начнется поэтапная реализация долгожданных проектов.

Ранее ФАН писал, что строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе станции метро «Старая деревня» положительно отразится на состоянии Санкт-Петербурга и обеспечит горожан работой.