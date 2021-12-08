Иркутские энергетики нашли способ повышения тарифов на электричество для майнеров

Иркутск, 8 декабря. Энергетики «Иркутскэнергосбыта» судятся с владельцами ферм для майнинга криптовалюты. Претензия состоит в том, что они ведут предпринимательскую деятельность, однако пользуются низким тарифом для населения, пишет «Коммерсантъ».

Энергосбытовая компания с начала года подала 85 судебных исков о взыскании с майнеров 73,3 млн рублей, недоплаченных за электроэнергию. Пока что в ее пользу вынесено девять решений, а сумма, подлежащая к возмещению в результате перерасчета по коммерческим тарифам, составила 18,7 млн.

Показательно, что рост потребления электроэнергии в регионе за нынешний год вырос на 159% именно за счет подпольных добытчиков криптовалюты. Жители частных домов и дач устанавливают у себя оборудование, которые работает круглосуточно. Резко увеличившаяся нагрузка на электросети провоцирует частые аварийные отключения.

Крупную майнинговую ферму силовики ранее обнаружили в горах Дагестана. Она могла потреблять энергии на сумму более миллиона рублей ежемесячно.