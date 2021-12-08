Высший госсовет Ливии призвал отложить всеобщие выборы до февраля 2022 года

Триполи, 8 декабря. Высший государственный совет (ВГС) Ливии призвал отложить президентские и парламентские выборы до февраля 2022 года. Изначально проведение избирательного процесса запланировали на 24 декабря.

المجلس الأعلى للدولة يعلن عن مبادرة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير من العام القادم، على أن تجرى الرئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، بدورة زمنية 4 سنوات للرئاسة ومجلس النواب غير قابلة للتمديد، وأن تكون مهمة البرلمان الجديد إنجاز الاستحقاق الدستوري pic.twitter.com/Zm4NzDqGzb — فواصل (@fawaselmedia) December 8, 2021

Также ВГС предложил организовать голосование по списковой системе, чтобы ливийцы одновременно избрали президента, двух заместителей и премьера. При этом пару недель назад Высший государственный совет отказался поддержать проведение выборов в назначенный срок, сославшись на отсутствие согласованных всеми сторонами законов.

Председатель Халед аль-Мишри назвал избирательный процесс «жалким зрелищем». По его словам, ВГС не станет участвовать в легитимации фарса. Он заявил, что выборы организованы в нарушение конституционной декларации, политического соглашения и «дорожной карты».

Ранее Аль-Мишри уже настаивал на переносе голосования на три месяца для окончательного согласования законодательной базы. Высший государственный совет подавал апелляцию в суд, чтобы заморозить решения избиркома, основанные на принятых Палатой представителей документах.