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Высший госсовет Ливии призвал отложить всеобщие выборы до февраля 2022 года

Весь мир
Высший госсовет Ливии призвал отложить всеобщие выборы до февраля 2022 года
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 8 декабря. Высший государственный совет (ВГС) Ливии призвал отложить президентские и парламентские выборы до февраля 2022 года. Изначально проведение избирательного процесса запланировали на 24 декабря.

Также ВГС предложил организовать голосование по списковой системе, чтобы ливийцы одновременно избрали президента, двух заместителей и премьера. При этом пару недель назад Высший государственный совет отказался поддержать проведение выборов в назначенный срок, сославшись на отсутствие согласованных всеми сторонами законов.

Председатель Халед аль-Мишри назвал избирательный процесс «жалким зрелищем». По его словам, ВГС не станет участвовать в легитимации фарса. Он заявил, что выборы организованы в нарушение конституционной декларации, политического соглашения и «дорожной карты».

Ранее Аль-Мишри уже настаивал на переносе голосования на три месяца для окончательного согласования законодательной базы. Высший государственный совет подавал апелляцию в суд, чтобы заморозить решения избиркома, основанные на принятых Палатой представителей документах.

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ливия
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