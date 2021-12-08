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Россия и Ливия обсудили возобновление работы посольства в Триполи

Весь мир
Россия и Ливия обсудили возобновление работы посольства в Триполи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 8 декабря. Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Иван Молотков встретился с министром иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства африканской страны, переговоры прошли в ливийской столице. Обсуждались вопросы возобновления работы посольства РФ в Триполи, а также консульства в Бенгази.

Участники встречи рассмотрели вопрос вывода наемников с территории государства. Они высоко оценили усилия Совместного военного комитета «5+5» и его шаги в направлении эвакуации иностранных войск и боевиков.

Российская сторона поддержала ПНЕ в работе по достижению стабильности на всей ливийской земле. Подтверждено намерение Москвы развивать и укреплять сотрудничество во всех областях в интересах двух стран.

В октябре глава представительства РФ в североафриканском государстве Джамшед Болтаев сообщил о намерении перенести посольство в Триполи. С 2014 года дипломаты работают из Туниса.

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