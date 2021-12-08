Продажи китайских автомобилей в России обновили рекорд впервые с 2013 года

Москва, 8 декабря. Российские дилеры за 11 месяцев продали 103,3 тысячи новых автомобилей китайских марок. Предыдущий максимальный результат продаж был зафиксирован в 2013 году — 100 тысяч единиц.

Показатель в 2021-м в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Автостат». Аналитики уточнили, что 97% от общего объема реализации приходится только на три марки: Haval с показателем в 34,7 тысячи единиц, Chery — 32,8 тысячи, Geely — 22,4 тысячи.

Одной из причин роста популярности китайских автомобилей на рынке в России является нехватка новых автомобилей от других производителей на фоне дефицита электронных компонентов. При этом в Китае таких проблем практически нет, поскольку большая часть предприятий по их производству приходится именно на Поднебесную.

Компания Geely тем временем готовит сразу две новинки для РФ. Речь идет о кроссовере Geely KX-11, который представили на автосалоне в Шанхае в 2020 году, а также о переднеприводной модификации Geely Atlas Pro.

В рейтинге самых надежных автомобилей по версии Consumer reports первые места заняли японские производители. В топ-10 их оказалось сразу восемь, пишет «ФедералПресс».