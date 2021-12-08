Порог стажа для получения звания «Ветеран труда» в Челябинской области снизят на 5 лет

Челябинск, 8 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал вопросы трудящихся по поводу оснований для получения звания «Ветеран труда».

Реагируя на многочисленные обращения в ходе прямой линии с населением, Текслер заявил о решении с 1 января 2022 года на пять лет снизить порог стажа для получения звания «Ветерана труда»: для мужчин — с 40 до 35 лет, для женщин — с 35 до 30 лет. При этом он напомнил, что для получения этого почетного звания необходимо иметь государственные или ведомственные награды, сообщает «Челябинск сегодня».

Как считает Текслер, такой подход оправдан, так как «Ветеран труда» — это не только вопрос стажа, а вопрос особого отношения и заслуг этих людей. Поэтому необходимость иметь определенные награды в целом обоснована.

В регионе обладатели званий «Ветерана труда» получают дополнительную ежемесячную поддержку, на что выделяется из бюджета более 2 миллиардов рублей ежегодно, теперь эта сумма увеличится за счет снижения порога стажа.

Ранее ФАН сообщал о прогнозах губернатора Челябинской области Алексея Текслера относительно появления метро в столице региона. Текслер заявил, что к строительству приступят в 2022 году, а завершение работ намечено на 2025 год.