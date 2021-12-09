Финансист Самойлова: Мода на инвестиции привела к росту пустых брокерских счетов

Все большее количество россиян проявляют интерес к инвестированию. Это и неудивительно — из каждого «утюга» транслируется образ «успешного успеха», говорится, что инвестиции — это легко, и на них в считанные месяцы каждый может заработать миллионы. Подкрепляется это все рекламой различных курсов по инвестированию. С одной стороны, ничего плохого в том, что россияне заинтересовались увеличением дохода с помощью инвестиций, нет. С другой — хотя количество клиентов растет, доля пустых брокерских счетов за квартал практически не меняется, оставаясь на уровне 63%. В беседе с ФАН финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова объяснила, почему так происходит.

По словам эксперта, с каждым днем растет количество людей, желающих инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке. Однако это не значит, что реальных инвесторов на рынке стало больше.

«Московская биржа рапортует о количестве новых счетов. Все побежали в инвестиции. Бегут, но не инвестируют. Уже 63% брокерских счетов пустые. У 19% клиентов на счетах лежит до 10 000 рублей. То есть реальных инвесторов на рынке не прибавляется. И это на самом деле логично», – считает Самойлова.

По ее мнению, сначала люди поддаются рекламе об успешных инвестициях. Многочисленные блогеры в Instagram показывают свои миллионные счета, продают курсы для начинающих инвесторов, мотивируют. Плюс обыватели видят рекламу по ТВ, где звезды рассказывают о легких деньгах на инвестициях. В такой ситуации человек начинает чувствовать себя ущербным и руководствуется принципом — все вокруг инвестируют, и я хочу.

фото из личного архива Светланы Самойловой / Светлана Самойлова

«Люди, как правило, открывают брокерский счет, слушают, как купить, как продать. Скачивают мобильное приложение брокера… И на этом все! Ведь дальше начинаются трудности. А что купить, как купить? Какие кнопки нажать? А как мне понять, сколько я могу инвестировать? А мне выгодно кредит закрыть или инвестировать? У человека возникает слишком много «почему». Отсюда и ситуация, когда в инвестиции все бегут, а деньги не вкладывают. Оказывается, на самом деле новичок не готов инвестировать и, слава богу, что не пополняют деньги! Иначе были бы потери», — объяснила финансист.

Как рассказала специалист, инвестировать нужно начинать, когда сформированы цели и сам инвестор понимает важность и ценность инвестиции. Инвестиционный рынок — это отдельный мир. Перед тем как погрузиться в него, необходима подготовка. Для начала Самойлова рекомендовала разобраться с личными финансами. В 2022 году нужно сделать упор на увеличение доходов. Далее поставить цель накопить на финансовую подушку. Не секрет, что у многих россиян финансовая подушка пустая.

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«Для подушки подойдут простые инструменты — это вклады и облигации. И в идеале досконально изучить каждый инвестиционный инструмент, разложить на молекулы. Многие не начинают инвестировать, потому что знают законы рынка: для них непонятно, почему акции растут или падают», — пояснила собеседница ФАН.

Такое незнание и бардак в личных финансах чреваты пустой потерей денег, поэтому, пока не разобрались с личными финансами, пока не создали себе личный финансовый план, в инвестиции лучше не заходить, заключила она.

Центробанк предложил тестировать новые финансовые продукты перед тем, как выводить их на рынок. Цель — избежать появления на рынке финансовых продуктов, которые несут «разочарование и потерю денег для людей». Речь идет о новых банковских сервисах, страховых продуктах и инвестиционных инструментах.