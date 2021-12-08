Путин: перспектива возможного вступления Украины в НАТО не может не беспокоить Россию

Москва, 8 декабря. Расширение Североатлантического альянса на восток за счет Украины является вопросом безопасности для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Москва не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием. Также глава государства назвал провокационным вопрос о том, планирует ли Россия «нападать» на Украину.

«Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность. И мы это обсуждает со всеми нашими партнерами. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал Путин.

Москва уже неоднократно подчеркивала, что у нее нет намерений нападать на те или иные страны. Президент РФ называл обратные заявления алармистскими.

Ранее сообщалось, что Путин назвал открытой, предметной и конструктивной онлайн-беседу с американским коллегой Джо Байденом. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает постепенно подминать Украину под себя, передает RT.