Всероссийский турнир по греко-римской борьбе пройдет во Владимире

Владимир, 8 декабря. 350 участников из 40 регионов страны приедут на соревнования памяти Дмитрия Тимофеева. Состязания будут проходить с 7 по 10 декабря. Как рассказали изданию «Владимирские ведомости» в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Владимирской области, турнир проводится среди юношей до 16 лет. Соревнования пройдут в нескольких весовых категориях.

По сложившейся традиции соревнования пройдут в спортивном комплексе Владимира, который, как и сам турнир, также носит имя чемпиона, молодого владимирского борца Дмитрия Тимофеева. К своим 17-ти годам Дмитрий стал серебряным призером Чемпионата Европы 2002 года, подавал большие надежды и готовился стать лидером сборной страны, но жизнь его трагически оборвалась в автомобильной катастрофе.

Ранее ФАН рассказывал о турнире по художественной гимнастике «Золотой листопад». Соревнования проходили во Владимире с 26 по 28 ноября.