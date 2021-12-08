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Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Евкурову

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 17:29
Политика
Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Евкурову
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны страны Юнус-Беку Евкурову. Соответствующий указ главы России разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, звания генерал-полковника получили заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Юдин, начальник штаба Центрального военного округа Михаил Теплинский и еще шестеро военнослужащих. Также 11 военным присвоили звания контр-адмирала.

«Присвоить воинские звания генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу, Теплинскому Михаилу Юрьевичу, Юдину Андрею Вячеславовичу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Юнус-Бек Евкуров обратился к мотострелкам 27-й отдельной Севастопольской Краснознаменной бригады, поздравив их с началом зимнего периода обучения. Он отметил заслуги военнослужащих за прошлый период и пожелал всему личному составу успехов в боевой подготовке.

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путин евкуров генерал-полковник юдин теплинский
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