Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Евкурову

Москва, 8 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны страны Юнус-Беку Евкурову. Соответствующий указ главы России разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, звания генерал-полковника получили заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Юдин, начальник штаба Центрального военного округа Михаил Теплинский и еще шестеро военнослужащих. Также 11 военным присвоили звания контр-адмирала.

«Присвоить воинские звания генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу, Теплинскому Михаилу Юрьевичу, Юдину Андрею Вячеславовичу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Юнус-Бек Евкуров обратился к мотострелкам 27-й отдельной Севастопольской Краснознаменной бригады, поздравив их с началом зимнего периода обучения. Он отметил заслуги военнослужащих за прошлый период и пожелал всему личному составу успехов в боевой подготовке.