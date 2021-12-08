ВТБ повысит ставки по ипотечным кредитам до 9,3% годовых

Москва, 8 декабря. Банк «ВТБ» с 9 декабря повышает ставки по ипотеке как для готового, так и для строящегося жилья. Теперь кредитно-финансовая организация будет предоставлять клиентам продукт под 9,3% годовых.

Решение по ставкам на ипотечные продукты ранее принял Сбербанк. Это уже второе повышение за месяц. Он увеличил показатели на вторичное жилье на 0,2 процентных пункта (до 9,3%), на новостройки — на 0,5 процентных пункта (до 9,3%).

«Наше решение связано с несколькими факторами, важность которых мы уже обозначали ранее. Во-первых, это действия регулятора, который не исключил возможности повышения ключевой ставки уже в декабре вплоть до 8,5%, что будет означать фактически ее удвоение в этом году. Во-вторых, действия других игроков рынка, которые проактивно повысили ставки по кредитам для своих клиентов», — пояснили в пресс-службе ВТБ.

Банк не ожидает в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка. Поэтому рост стоимости кредитных продуктов прогнозируется и в следующем году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выступила за то, чтобы не продлевать льготную ипотеку на нынешних условиях. По ее совам, нужны более адресные меры поддержки. Мнения аналитиков поэтому вопросу приводит INFOX.