Путин назвал открытой, предметной и конструктивной онлайн-беседу с Байденом

Сочи, 8 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие онлайн-переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Речь об этом шла на пресс-конференции по итогам встречи с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. По словам российского лидера, его беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Он также отметил важность продолжения диалога.

«Самое главное — у нас есть возможность продолжить диалог», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Греция может получить больше газа из России. Он обратил внимание, что российская сторона продолжает выполнять взятые на себя обязательства.