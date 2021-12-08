Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле госпитализирован в Бразилии

Бразилиа, 8 декабря. Бывший форвард «Сантоса» и национальной сборной Бразилии по футболу Пеле попал в больницу.

Журналисты агентства Reuters сообщили об экстренной госпитализации трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Лучший игрок планетарного первенства 1970 года эту информацию пока не подтверждал.

В августе 81-летний Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Пеле активно общался с сотрудниками медицинского учреждения и сохранял нормальные показатели жизнедеятельности.