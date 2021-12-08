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Путин надеется, что выборы в Ливии приведут к стабилизации обстановки стране

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 17:11
Политика
Путин надеется, что выборы в Ливии приведут к стабилизации обстановки стране
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 8 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящие в Ливии президентские выборы.

Речь об этом зашла на переговорах с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. В ходе общения с политиком российский лидер выразил надежду, что выборы в Ливии пройдут в установленные сроки и приведут к стабилизации в североафриканской стране.

«Мы в контакте по этому вопросу со всеми заинтересованными лицами, включая ведущие страны Евросоюза, Турецкую Республику. Надеюсь, что и здесь будут найдены решения, которые устроят всех и приведут к долгосрочной стабилизации», — пояснил президент РФ на пресс-конференции.

Ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о решительной поддержке своевременного проведения парламентских и президентских выборов в Ливии. Избирательный процесс намечен на 24 декабря.

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