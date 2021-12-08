Всероссийский Урок мужества пройдет в Москве

Москва, 8 декабря. Всероссийский Урок мужества приурочен к дате исторического контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Именно 80 лет назад в декабре 1941 года армия гитлеровской Германии потерпела первое серьезное поражение с начала Второй мировой войны, тем самым был развеян миф о ее непобедимости. В ходе Всероссийского Урока мужества «Отстоим Москву!» первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев расскажет о судьбоносной роли этого события в ходе всей Второй мировой войны, а также даст старт Всероссийскому конкурсу сочинений среди обучающихся образовательных организаций «Без срока давности», сообщают «Ветеранские вести».

Свои соображения о ходе битвы за Москву выскажут профессор МПГУ, доктор исторических наук Сергей Половецкий и советник председателя Российского Союза ветеранов Геннадий Галибин.

Накануне в Музее техники состоялась военно-историческая реконструкция, которая помогла участникам Урока мужества представить, как проходила историческая битва, а в ходе мероприятия школьники из разных российских регионов смогут задать вопросы непосредственным участникам тех великих событий — ветеранам войны и труженикам тыла.

Ранее ФАН сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 по случаю Международного дня пожилых людей. Бастрыкин принял участие в различных мероприятиях и пообещал ветеранам поддержку в любой ситуации.