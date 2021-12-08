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Политолог Аркатов: Санкции ЕС против россиян основаны на выдуманных историях и фейках

Весь мир
Политолог Аркатов: Санкции ЕС против россиян основаны на выдуманных историях и фейках
wikipedia.org  /  Spokesperson unit of the President of Israel / CC BY-SA 3.0

Москва, 8 декабря. Резолюция Европарламента против «ЧВК Вагнера» не имеет под собой никаких оснований, считает политолог Иван Аркатов.

Эксперт уверен, что основной причиной для принятия неправомерных санкций послужило ухудшение положения бывших метрополий на Черном континенте:

«Европейские страны хоть как-то пытаются удержать позиции, особенно Франция, чтобы возобновить деятельность и вернуть авторитет, что уже маловероятно. Они стараются максимально надавить на тех людей, которые принимают активное участие в решении вопросов безопасности, консультативных мероприятиях и продвижении интересов Москвы. Важно понимать, что в первую очередь санкции выдвинуты не против конкретных лиц, а против России».

Политолог Аркатов: Санкции ЕС против россиян основаны на выдуманных историях и фейках
pixabay.com/PD /

По мнению Аркатова, основным интересантом в продвижении санкций является Франция. Елисейский дворец не готов принять факт потери контроля над бывшими колониями и ищет рычаг давления на ныне суверенные государства.

«Ограничения призваны максимально затормозить развитие отношений между Москвой и правительством стран Черного континента, таких как Центральноафриканская Республика и Мали. Расчет на то, что мы покинем эти государства. В первую очередь санкции продвигает Франция, чтобы восстановить позиции.

Делает она это всеми доступными способами, включая эксплуатацию подконтрольных африканских стран, например, соседствующих с ЦАР. Пятая республика пытается вернуть влияние. Поэтому Париж агрессивно сдерживает Россию по африканскому направлению», — заявил политолог.

Введение санкций против российских специалистов отражает отношение ЕС к правительству стран Черного континента. Европейцы игнорируют заявления официальных лиц и представителей государственных аппаратов, потому что их позиция не соответствуют интересам коллективного Запада, выстраивающего образ «злых россиян», считает Аркатов.

Политолог Аркатов: Санкции ЕС против россиян основаны на выдуманных историях и фейках
wikipedia.org / TM1972 / CC BY-SA 4.0

«Европарламенту не интересны позиции легитимных властей, которые не раз опровергали обвинения в адрес россиян. Их волнует только уверенное расширение влияния Москвы на Черном континенте. Мне кажется, тут члены Европарламента ориентируются на русскую поговорку: «при желании можно докопаться до столба». Им не нужна никакая причина, у них есть собственные планы, амбиции и интересы.

По факту они просто ищут любую возможность реализовать их. Ради этого причины для санкций могут быть любые, включая выдуманные истории и фейки, которые они сами создают. И такое было не раз. Европарламент — удобный инструмент давления, который использует коллективный Запад, а его санкции не имеют под собой никакого основания и доказательств», — заключил собеседник ФАН.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, что неправомерные санкции Европарламента обусловлены страхом перед успехами отечественных инструкторов:

«Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации. Единственное, что нам остается — это работать больше и лучше!»

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