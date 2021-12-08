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Песков: НАТО постепенно подминает под себя Украину

Армия
Песков: НАТО постепенно подминает под себя Украину
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 8 декабря. Россия обращает внимание на попытку НАТО постепенно подмять под себя Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель главы государства рассказал в интервью «Известиям». По его словам, заявления коллективного Запада о якобы «военной угрозе» для Киева со стороны РФ не соответствует действительности.

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская армия проводит маневры исключительно на своей территории. В этом заключается большая разница с американскими военными, которые приезжают на Украину.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о достигнутых Путиным и президентом США Джо Байденом договоренностях по ситуации в Донбассе. Также он добавил, что российский лидер договорился с американским коллегой еще раз провести дистанционные переговоры в случае продуктивного общения их представителей, передает RT.

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Все новости / Армия / Песков: НАТО постепенно подминает под себя Украину
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