Песков: НАТО постепенно подминает под себя Украину

Москва, 8 декабря. Россия обращает внимание на попытку НАТО постепенно подмять под себя Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель главы государства рассказал в интервью «Известиям». По его словам, заявления коллективного Запада о якобы «военной угрозе» для Киева со стороны РФ не соответствует действительности.

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская армия проводит маневры исключительно на своей территории. В этом заключается большая разница с американскими военными, которые приезжают на Украину.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о достигнутых Путиным и президентом США Джо Байденом договоренностях по ситуации в Донбассе. Также он добавил, что российский лидер договорился с американским коллегой еще раз провести дистанционные переговоры в случае продуктивного общения их представителей, передает RT.