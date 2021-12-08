Путин подтвердил готовность России нарастить поставки газа в Грецию

Москва, 8 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Греция может получить больше газа из РФ. Он обратил внимание, что российская сторона продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

Путин отметил надежность российских поставок и сказал, что страна готова нарастить из объем.

«Россия всегда полностью выполняет свои обязательства по экспорту газа в Европу, поставки в Грецию в этом году выросли на 12%», — сказал глава государства.

Политик ранее говорил, что компания «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа на рынок Европы