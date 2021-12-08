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Григорий Лепс показал фото после экстремального похудения

Шоу-бизнес
Григорий Лепс показал фото после экстремального похудения
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 8 декабря. Знаменитый певец Григорий Лепс поделился с поклонниками фотографией, на которой выглядит резко похудевшим. Поклонники знаменитости не на шутку испугались, увидев осунувшегося исполнителя.

Григорий Лепс наделал много шума, опубликовав на своей странице в Instagram кадр с певицей Полиной Гагариной. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» позировал с артисткой в брюках, кофте темно-синего цвета и сером пиджаке.

«Встреча на «Голоcе» с самой лучшей и самой красивой певицей страны», — подписал снимок знаменитый певец.

Интернет-пользователи встревожились, увидев экстремально похудевшего певца. В комментариях под фото они оставили множество вопросов касательно внешнего вида 59-летнего артиста.

«Господи, какие тощие оба... Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый»;

«Григорий, все ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!»;

«Люблю, но это перебор. Вы публичные люди, не пропагандируйте анорексию», — написали комментаторы.

В преддверии Нового года журналисты выяснили стоимость выступления артистов на корпоративе. Григорий Лепс вошел в тройку самых дорогих артистов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Григорий Лепс показал фото после экстремального похудения
фото соцсети лепс
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