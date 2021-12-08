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Предсказавший начало пандемии подросток из Индии предрек человечеству еще одну трагедию

Общество
Предсказавший начало пандемии подросток из Индии предрек человечеству еще одну трагедию
pixabay.com

Нью-Дели, 8 декабря. Подросток из Индии Абигья Ананд предсказал пандемию коронавирусной инфекции за год до ее наступления. Теперь 15-летний мальчик предрек человечеству новое трагическое событие.

Индийский подросток стал известным после предсказания пандемии коронавируса. Это произошло за год до того, как человечество столкнулось с заболеванием, локдаунами и высокой смертностью. Новое предсказание он сделал в конце сентября этого года. По словам мальчика, планету ожидает трагическое событие, последствия которого останутся в течение 400 лет. Также Ананд обозначил период, когда сбудется новое пророчество. Так, «нечто», которое изменит жизнь людей, произойдет между декабрем 2021 года и апрелем 2022, заявил прорицатель.

«Верьте в Бога, молитесь, выращивайте свою еду и собирайте дождевую воду. Если получится, научитесь получать собственную энергию с помощью солнечных батарей или генератора. Станьте автономным», — обратился к людям подросток.

Предсказавший начало пандемии подросток из Индии предрек человечеству еще одну трагедию
pexels.com / RODNAE Productions

По словам пророка, мировая экономика начнет восстанавливаться после завершения пандемии. При этом человечество ждет еще один кризис, который также негативно скажется на экономической ситуации. При этом Ананд не уточнил, связана ли новая трагедия с вирусами.

Как сообщалось ранее, болгарская провидица Ванга могла предсказать не только начало пандемии коронавируса, но и ее окончание. Так, 2022 год будет решающим в борьбе с распространением инфекции.

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трагедия предсказание пандемия
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