Путин назвал результативными переговоры с премьером Греции Мицотакисом

Сочи, 8 декабря. Переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи являются содержательными и результативными, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо этого, во время переговоров с премьером Греции российский лидер выразил надежду, что Афины поддержат заявку Москвы на проведение «Экспо-2030». Путин добавил, что РФ всегда полностью выполняет свои обязательства по экспорту голубого топлива в Европу.

«Поставки в Грецию в этом году выросли на 12%», — подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил руководство страны за решение признать российские сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с Мицотакисом 8 декабря в Сочи. По словам официального представителя Правительства Греции Иоанниса Иконому, премьер-министр собирался затронуть вопросы сотрудничества в сферах культуры, туризма, энергетики и образования.