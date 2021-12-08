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Марокко усилит водную безопасность после существенного сокращения объемов ресурса

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 16:59
Весь мир
Марокко усилит водную безопасность после существенного сокращения объемов ресурса
pixabay.com  / 

Рабат, 8 декабря. Король Мухаммед VI учел сокращение годовой доли воды на душу населения и задумался над способами управления ресурсом, чтобы достичь самодостаточности в будущем.

Согласно отчету марокканского экономического и социального совета, если в 1960-м на человека приходилось 2500 кубических метров чистой питьевой жидкости ежегодно, то сейчас показатель снизился до менее 650 с прогнозом в 500 к 2030-му.

Мухаммед VI неоднократно встречался с высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсудить волнующий страну вопрос. Так, правительство утвердило национальную программу по обеспечению водой для питьевых и ирригационных целей на период с 2020 по 2027 год с инвестициями в размере около 12 миллиардов долларов.

Власти заявляли, что в королевстве не более 65% семей подключились к водопроводной сети. В начале ноября министр снабжения и оборудования Низар Барака уточнял, что у королевства ограничены ресурсы из-за засушливого климата с небольшим количеством осадков.

Эксперты не исключили, что принятая в рамках «Зеленого плана Марокко» программа по развитию сельскохозяйственного сектора, запущенная профильным ведомством в апреле 2008 года, истощила запасы. Проблему нехватки питьевой жидкости осложнило и выращивание водоемких культур, особенно красных арбузов, поскольку посевные площади увеличились с двух тысяч гектаров в 2008 году до десяти в 2021-м.

Кроме того, экономический и социальный совет указывал на риски, которые сопутствуют деятельности человека и угрожают как качеству, так и устойчивости ресурсов. Речь шла о чрезмерной добыче и загрязнении. При запасе четыре миллиарда кубометров грунтовых вод на год люди потребляют около пяти, что истощило скважины.

Марокко связало нехватку питьевой жидкости и с уменьшением количества осадков. Восточная река Мулуя, считающаяся одной из крупнейших в стране, впервые не может достичь устья из-за сильной засухи.

Марокко усилит водную безопасность после существенного сокращения объемов ресурса
ru.wikipedia.org / Oxfam East Africa / CC BY 2.0

Например, в 70-х королевство решало подобные проблемы строительством плотин, чем снабжало население и удовлетворяло потребности сельского хозяйства. В стране 149 больших гидротехнических сооружений с доступом к 19 миллионам кубометров воды.

В 2021-м Марокко достроило четыре плотины общей стоимостью 344 миллиона долларов, а в 2022-м возведут 15, вложив 2,07 миллиарда. Параллельно этому Рабат использует море, чтобы пополнить запасы. Королевство назвало проекты по опреснению воды эффективным решением, поскольку девять соответствующих заводов производят 147 миллионов кубометров ежегодно, а тысячи колодцев не только снабжают питьевой водой граждан, но и удовлетворяют потребности сельского хозяйства, промышленности и энергетики.

В ноябре 2020 года Рабат объявил о начале эксплуатации одной из крупнейших опреснительных установок морской воды в Средиземноморье и Африке в центрально-западной провинции Чтука-Айт Баха. Мощность на первом этапе составила 275 тысяч кубометров в сутки, из которых 150 — питьевая, предназначенная 1,6 миллиону человек.

Ранее Марокко и Великобритания договорились проложить кабель через море протяженностью 3,8 тысячи километров и стоимостью до 21 миллиарда долларов, чтобы Рабат обеспечил Лондон вырабатываемым солнцем и ветром электричеством.

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марокко
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