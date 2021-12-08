Бойкот Олимпиады в Пекине: политолог Безпалько объяснил, поддержит ли Европа давление США на Китай

Полный бойкот Китая и намеченных в Пекине Олимпийских игр в 2022 году невозможен. Об этом в интервью ФАН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Кроме того, по ее словам, американская сторона уже сообщила об этом своим союзникам и партнерам, оставив за ними право самостоятельно принимать решение относительно участия или неучастия в спортивных мероприятиях. Также с призывом бойкотировать Олимпийские игры в Китае выступали политики из Канады, Норвегии, США, Австралии, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

В свою очередь, зампредседателя Европарламента (ЕП) и замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер полагает, что вслед за Вашингтоном необходимо устроить тотальный бойкот зимней Олимпиады-2022. При этом она назвала такие меры запоздалыми и добавила, что это «наименьшее», чего Китаю можно ожидать от так называемого коллективного Запада. Помимо этого, Олимпийские игры в Китае, по мнению зампредседателя Европарламента, являются ошибочной площадкой, которая находится в неправильном месте.

«Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Олимпийских играх, как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», — отметила политик.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал решение западных стран отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине. Также он рассказал о том, не боится ли так называемый коллективный Запад, что такие действия по отношению к Олимпиаде еще больше сблизят Китай с Россией.

«Да, опасения подобного рода есть, но эти люди действуют в рамках определенной идеологии. Кроме того, я уверен, что полный бойкот Китая и намеченных в Пекине Олимпийских игр невозможен. Какая-то часть стран последует призыву США, но большинство все равно будет принимать участие в Олимпийских играх — 2022 в лице своих спортсменов. Это заявление скорее выражение лояльности по отношению к США», — заявил эксперт.

Германист Тимофей Борисов в интервью ФАН рассказал, пойдет ли Германия на поводу у Соединенных Штатов и объявит ли бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае.

Global Look Press / Sheldon Cooper

«Германия может пойти на дипломатический бойкот вслед за США и Австралией, хотя таким образом ФРГ нанесет ущерб своим национальным интересам. А все из-за того, что у Германии и Китая очень тесные деловые и экономические отношения, и, конечно же, эта недружественная акция по отношению к Пекину не прибавит политических очков ФРГ. Но учитывая то, что главой МИД Германии стала представитель «зеленых» Анналена Бербок, то вполне можно ожидать, что иностранное ведомство ФРГ будет следовать в фарватере американской внешней политики. И поэтому шансы на то, что Германия присоединится к бойкоту, велики. Я напомню, что в свое время бывший президент Германии Йоахим Гаук также заявил о том, что он не приедет на Олимпиаду в Сочи в 2014 году, а это было еще до событий в Донбассе. ФРГ идет уже по проторенной дорожке. А учитывая тот факт, что новый канцлер Германии Олаф Шольц не особо интересуется внешней политикой, все вполне возможно», — резюмировал свою позицию эксперт.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.