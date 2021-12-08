Тверской водитель спас замерзающего на дороге щенка

Тверь, 8 декабря. Водитель автобуса из Твери помог замерзающему на остановке щенку вернуться домой к хозяевам. История произошла в минувшие выходные.

Сотрудник «Транспорта Верхневолжья» Виктор Розенталь во время работы заметил маленького щенка на конечной остановке 208-го маршрута. Замерзающий пес тут же забежал в кабину автобуса и задрожал.

«Водитель решил, что щенок потерялся. Он вывел собаку из автобуса, но тот лег перед машиной и никуда уходить не собирался», — рассказали волонтеры «Инициативной группы по защите животных».

Тогда Розенталь позвонил жене и рассказал о находке. Супружеская пара забрала щенка домой, накормила и принялась искать хозяев. Выяснилось, что собаку тоже ищет семья. Сейчас пес благополучно вернулся домой.

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