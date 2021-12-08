«Путешественник во времени» из TikTok предсказал миру кардинальные изменения до 2027 года

Москва, 8 декабря. Многие блогеры стараются выделиться и заявить о себе различными способами. Пользователь TikTok под ником ThatOneTimeTraveler утверждает, что путешествует во времени и делится информацией о событиях из будущего.

Блогер, который утверждает, что путешествует во времени, заявил, что население Земли ждут кардинальные перемены. Благодаря этим событиям жизнь людей сильно изменится.

«20 декабря восемь людей получат сверхспособности от энергетических волн Солнца. 25 декабря произойдет нечто грандиозное, что потрясет мир и навсегда изменит образ жизни людей», — сообщил ThatOneTimeTraveler в своем блоге на платформе TikTok.

Помимо этого, ученые в 2024 году обнаружат на территории Аргентины бункер возрастом 35 тыс. лет. Также он предупредил, что Швеция, Норвегия, Великобритания и Финляндия создадут альянс государств в 2027 году.

pixabay.com / Steve Buissinne

По словам блогера, в его руке установлено специальное устройство, которое помогает ему перемещаться во временном пространстве. Путешествуя таким образом, он выполняет различные миссии.

«Путешественник во времени» ранее выложил в Сеть видео вымерших из-за катастрофы городов. Он утверждает, что попал в будущее и оказался последним выжившим человеком на Земле.