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Немецкий журналист оценил дипломатическую уловку РФ, лишившую Берлин и Париж права голоса по Украине

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 16:42
Политика
Немецкий журналист оценил дипломатическую уловку РФ, лишившую Берлин и Париж права голоса по Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 декабря. Немецкие СМИ умолчали о беспрецедентной реакции Москвы на формальный демарш Парижа и Берлина в украинском вопросе.

По большей части, от немцев утаили эту информацию, так как она не только выставляет лидеров Евросоюза в самом неприглядном свете на фоне украинского конфликта, но и показывает, как быстро и умело Москва лишила Европу всех рычагов влияния.

О дипломатическом проколе лидеров ЕС своим подписчикам рассказал немецкий журналист Томас Репер, отметив, что Германия с Францией сильно пожалели о том, что прикрывали нежелание Киева выполнять главные условия Минских договоренностей. Немцев и других европейцев постоянно убеждают, что это именно Россия и ЛНР с ДНР нарушают «Минск-2», хотя РФ даже не является стороной конфликта. И эта ситуация с дезинформацией всей Европы никогда бы не изменилась, если бы не решительный шаг Москвы.

Немецкий журналист оценил дипломатическую уловку РФ, лишившую Берлин и Париж права голоса по Украине
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Репер отметил, что во время очередного раунда переговоров Москва настаивала, что Киев должен наладить диалог с представителями высшего руководства Луганской и Донецкой народных республик. Украинская сторона отказывается выполнять этот пункт Минских соглашений с момента их подписания. Не так давно состоялась встреча глав МИД Украины, Германии и Франции по этому вопросу и Берлин с Парижем полностью поддержали Киев. Да еще и впервые назвали Россию стороной этого конфликта. Москва не стала терпеть антироссийские выпады и пошла на беспрецедентный дипломатический шаг, опубликовав переписку российского министра иностранных де с его французским коллегой, где Париж призывают оказать влияние на Киев. Тем самым МИД РФ показал всему миру, что лидеры ЕС осознанно нарушают условия ими же подписанных договоренностей и прикрывают преступления Украины. Францию с Германией поставили в один ряд с украинскими преступниками, в буквальном смысле выбив у них землю из-под ног.

«Это одновременно и гениальная дипломатическая уловка, и беспрецедентный шаг. Россия реально все опубликовала. Москва опубликовала переписку Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Россия тогда настаивала на том, что в новой встрече нормандской четверки нет смысла, так как Украина нарушает Минск-2. Европа поинтересовалась, что можно с этим сделать. Москва ответила, что Киев должен начать переговоры с ополченцами. Немцы с французами заявили, что такое не поддержат. А Россия такая: «Как так? Это ведь 9 пункт договоренностей. Вы же сами его подписывали как гаранты. А теперь открыто отказываетесь его выполнять». Париж с Берлином рассчитывали, что их традиционный демарш как всегда останется в тайне, но Россия не выдержала и все обнародовала. Эта дипломатическая уловка лишила Францию и Германию права голоса по Украине, так как все увидели их преступления», — разложил все по полочкам Репер.

Журналист добавил, что решение РФ поломало всю русофобскую игру Европы в истории с конфликтом в Донбассе. Лидеры ЕС ведь не только нарушили Минск-2, но и поощряли Киев. Неформально Москва просто отстранила Париж с Берлином от процесса мирного урегулирования, намекнув, что скоро может взять наведение порядка на юго-востоке Украины в свои руки.

Ранее украинцы выбрали странное направление для бегства от войны.

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Все новости / Политика / Немецкий журналист оценил дипломатическую уловку РФ, лишившую Берлин и Париж права голоса по Украине
украина россия донбасс франция германия конфликт Минск
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