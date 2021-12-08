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Изображения нового внедорожника Amarok от Volkswagen появились в Сети

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 16:40
Экономика
Изображения нового внедорожника Amarok от Volkswagen появились в Сети
twitter.com  /  @VWCV_official

Берлин, 8 декабря. Немецкая компания Volkswagen опубликовала тизерные изображения пикапа Amarok нового поколения. Конструкторы сохранили пропорции машины, но переработали салон и изменили дизайн, передает издание «Автоновости дня».

Внедорожник получил двухрядную кабину с четырьмя дверьми. Однако инженеры преобразили «лицо» пикапа: изменили форму светодиодных фар и поставили новую решетку радиатора с толстой горизонтальной планкой. Салон оснащен цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с крупным сенсорным дисплеем и компактным селектором. «Второй» Amarok «разделит» платформу с Ford Ranger.

Выпуск модели может начаться в 2022 году. Пикапы будут производиться на заводе в Южной Африке, откуда уйдут на американский и другие рынки. Пока нет информации, появится ли эта иномарка в РФ.

Между тем внедорожник «УАЗ-Патриот» в скором времени начнет продаваться в США. Официальным дилером стала компания Bremach, штаб-квартира которой находится в Калифорнии.

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