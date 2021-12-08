Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина

Киев, 8 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позитивно оценивает онлайн-переговоры главы США Джо Байдена и лидера Российской Федерации Владимира Путина.

Помимо этого, он добавил, что более детально готов говорить после разговора с президентом Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Ранее политолог Людмила Зубрицкая заявила, что решение Байдена позвонить Зеленскому после переговоров с Путиным является серьезным ударом по Украине и ее имиджу. По ее словам, подобный подход со стороны Вашингтона лишь в очередной раз демонстрирует, что государство никто не воспринимает, как самостоятельное.