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Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина

Политика
Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 8 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позитивно оценивает онлайн-переговоры главы США Джо Байдена и лидера Российской Федерации Владимира Путина.

Помимо этого, он добавил, что более детально готов говорить после разговора с президентом Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Ранее политолог Людмила Зубрицкая заявила, что решение Байдена позвонить Зеленскому после переговоров с Путиным является серьезным ударом по Украине и ее имиджу. По ее словам, подобный подход со стороны Вашингтона лишь в очередной раз демонстрирует, что государство никто не воспринимает, как самостоятельное.

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Все новости / Политика / Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина
украина путин зеленский байден
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