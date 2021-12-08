Центробанк может изменить условия выдачи кредитов для россиян после Нового года

Москва, 8 декабря. Банк России предложил тестировать новые финансовые продукты перед тем, как выводить их на рынок. Как следствие, организациям могут ограничить выдачу кредитов населению.

Регулятор хочет избежать появления на рынке финансовых продуктов, которые вводят население в заблуждение, несут «разочарование и потерю денег для людей». Кроме того, в Центробанке отметили важность критериев оценки продукта.

«Документ не носит директивного характера — регулятор лишь предлагает обсудить вариант, когда участники рынка сами оценивают потребительские риски своих финансовых продуктов перед их выводом на рынок или обновлением. Речь идет о новых банковских сервисах, страховых продуктах и инвестиционных инструментах», — пишет «Парламентская газета».

ЦБ ранее подготовил поправки в закон «О потребкредите», согласно которому россияне, оформившие потребительский заем, могут получить возможность брать кредитные каникулы на срок до трех месяцев.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша объяснил, кому лучше не просить кредит. Потенциальным заемщикам нужно задать себе несколько вопросов, пишет «ФедералПресс».