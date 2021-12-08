Белоруссия пригрозила Украине ответными учениями на границе

Минск, 8 декабря. Минск имеет полное право провести свои учения на границе с Украиной в ответ на недавние маневры украинской стороны, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он раскритиковал учения Украины по теме борьбы с нелегальной миграцией, которые проходили в пяти областях, граничащих с Белоруссией. По словам Вольфовича, в ходе маневров ВСУ развернули на границе крупную группировку сил, а также привлекли боевую авиацию.

«Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось», — приводит слова Вольфовича агентство «Белта».

По его словам, украинская сторона стала занимать недружественную позицию по отношению к Минску. Он напомнил, что белорусы и украинцы связаны общей историей и всегда жили в мире и добрососедстве.

«Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад, или им диктуют, и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинский вертолет Ми-8 во время учений нарушил белорусскую госграницу. Военному атташе Украины вручили ноту протеста после случившегося, передает RT.