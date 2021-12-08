Чубайс оценил вероятность сокращения энергопотребления при энергопереходе

Москва, 8 декабря. Снижение уровня потребления энергии не предусмотрено ни одним из сценариев энергоперехода, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Объем энергопотребления является основным показателем уровня жизни, причем не просто уровня благосостояния. Это характеристика основы существования современной цивилизации, отметил Чубайс на X ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».

«Совершенно ясно, что при всех совершенно радикальных сценариях энергоперехода снижать уровень энергопотребления никто не планирует», — цитирует его ТАСС.

Он в шутку добавил, что единственным исключением может стать активистка Грета Тунберг.

Чубайс ранее говорил, что последствия энергоперехода аналогичны масштабам информационной революции, произошедшей за последние 30 лет.

Аналитики Grant Tornton подсчитали, что прямые потери экономики РФ от энергоперехода составят 10,4 трлн рублей за период с 2025 по 2035 год. Подробности приводит «ФедералПресс».