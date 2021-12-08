Мария Шукшина рассказала о блокировке своего канала на YouTube

Москва, 8 декабря. Телеведущая и актриса Мария Шукшина, которая в последнее время активно выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, сообщила о блокировке YouTube-канала.

О причинах блокировки еще не сообщается. На странице ее в своем Telegram-канала отмечается, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Ранее соцсеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт Шукшиной. Причиной введенных ограничение называлась частая публикация фейковых материалов о пандемии.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина ранее рассказала, что предсказания о России монаха Авеля. В своих прогнозах он говорил и о современной России. Одно из его пророчеств касается ближайшего будущего страны.