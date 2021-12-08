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Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР

Политика
Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 8 декабря. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскритиковал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «восстановлении» СССР.

Ранее Нуланд заявила об опасении, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, «в качестве проекта своего наследия стремясь воссоздать Советский Союз». По словам сенатора Косачева, очередные обвинения в адрес РФ являются нелепыми домыслами, которые намеренно вбрасываются в публичное пространство.

Косачев отметил, что подобные вбросы в публичный дискурс становятся все более частыми со стороны Вашингтона. По его мнению, цель «шита белыми нитками» — США хотят заставить Россию оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность, пишет РИА Новости.

«Полагаю, что нам на такие нехитрые ловушки вестись не следует, тем более, когда они озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами», — рассекретил замысел Вашингтона сенатор Косачев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно. По его словам, ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации Советского Союза.

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ссср косачев нуланд
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