Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Франции над Черным морем

Москва, 8 декабря. Российские самолеты Су-27 сопроводили французские истребители над акваторией Черного моря.

В сообщении Национального центра управления обороной России говорится, что после сигнала о приближении иностранных боевых единиц к государственной границе в небо были подняты российские самолеты из состава дежурных сил.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя Rafale и Mirage 2000, а также самолет-заправщик С-135 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — рассказали в центре.

После разворота иностранных военных самолетов от госграницы российские Су-27 вернулись на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии со всеми международными правилами.

Ранее сообщалось, что экипажи авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали удар по кораблям условного противника в ходе учений. Маневры проводились совместно с надводными силами Черноморского флота.