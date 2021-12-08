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Японская компания купила 75% акций лесозаготовщика Russia Forest Products

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 16:19
Экономика
Японская компания купила 75% акций лесозаготовщика Russia Forest Products
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 8 декабря. Iida Group Holdings из Японии приобрела контрольный пакет акций Russia Forest Products. Эта российская компания работает в сфере лесозаготовок и является одной из крупнейших в стране, пишет агентство «Прайм».

По итогам одобренной властями РФ сделки японцы получили права на вырубку четырех миллионов гектаров на Дальнем Востоке. Это позволит Iida Group наладить бесперебойные поставки древесины, которая будет использоваться преимущественно для строительства домов, а RFP получит доступ к японскому рынку.

Всего было приобретено 75% акций RFP, капиталовложения составили 525 миллионов долларов (60 миллиардов иен).

МИД Японии ранее осудил Россию за введение льготного налогообложения на Курилах. Ведомство выступило против приглашения иностранных инвесторов на острова.

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япония древесина Россия и Япония лесозаготовки ussia Forest Products
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