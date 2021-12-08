Германия объявила о желании восстановить дипотношения с Марокко

Рабат, 8 декабря. Германия выразила заинтересованность в возобновлении дипломатических отношений с Марокко. Об этом говорится в заявлении посольства ФРГ, размещенном на странице в Facebook.

Берлин протянул оливковую ветвь спустя более полугода разрыва связей между странами. Инициатором приостановки взаимодействия госучреждений выступило североафриканское королевство.

«Марокко является ключевым партнером Германии. С точки зрения федерального правительства, в интересах обеих стран вернуться к традиционно хорошим и расширенным дипломатическим отношениям. Германия готова к долгосрочному партнерству на равных», — говорится в сообщении.

ФРГ также приветствовал нормализацию отношений между Рабатом и Тель-Авивом. Декларация подписана 22 декабря 2020 года при посредничестве США.

На прошлой неделе министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил в парламенте, что отношения с Германией «должны строиться на основе ясности и взаимности».

Ухудшение дипломатических связей между странами началось в марте 2021 года. МИД королевства приказал всем ведомствам приостановить контакты с посольством ФРГ. Причиной назвали «глубокие разногласия» по вопросам, основополагающим для государства.

В первых числах мая Рабат отозвал посла в Берлине в ответ на «враждебные действия» немецких властей в отношении суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. В Германии удивились поступку и попросили разъяснить произошедшее.

На днях СМИ распространили доклад о перспективах связей ФРГ со странами Северной Африки. Марокканские активисты усмотрели в нем стремление воспрепятствовать развитию королевства и подавить его интересы. Документ спровоцировал кампанию в социальных сетях против европейского государства.