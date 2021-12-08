Президент Эквадора смог избежать импичмента из-за материалов «Досье Пандоры»

Кито, 8 декабря. Генеральный контролер Эквадора принял решение завершить процесс расследования против президента Гильермо Лассо на основе информации в «Досье Пандоры» по причине недостаточных доказательств. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

La Contraloría decide archivar el proceso del Presidente Guillermo Lasso en el caso Pandora Papers. pic.twitter.com/0cK86KjGjo — Tania Tinoco (@tinocotania) December 7, 2021

Генеральный контролер не обнаружил объективных фактов, свидетельствующих о том, что Лассо являлся прямым или косвенным владельцем активов в налоговых убежищах в период выдвижения своей кандидатуры на пост президента и исполнения его полномочий.

Согласно эквадорскому законодательству, кандидатам на государственные избираемые должности запрещено владеть собственностью или активами в офшорных зонах.

#PlenoLegislativo | @VickyDesintonio señala que la fiscalización es una atribución otorgada a la Asamblea en la Constitución y reivindica el encargo legítimamente otorgado por el #PlenoLegislativo a @DerHumanosAN para investigar el caso #PandoraPapers. pic.twitter.com/cvat4KbJQC — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 7, 2021

Накануне публикации вердикта контролера прошло пленарное заседание Национального собрания Эквадора, в ходе которого большинство членов проголосовали против утверждения доклада об отстранении Лассо по обвинению в создании «серьезного политического кризиса и беспорядков» из-за появления в «Досье Пандоры».

При этом Национальным собранием было принято решение призвать президента выступить перед законодательным органом с объяснениями касательно обвинений, предъявленных в «Досье Пандоры». 82 из 137 членов парламента проголосовали за это решение.

Con 82 votos, el #PlenoLegislativo exhorta al Presidente @LassoGuillermo para que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea, a explicar su posible vinculación, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales. #PandoraPapers pic.twitter.com/D9gu2pKcSj — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 8, 2021

Данная инициатива была предъявлена законодателем от левых Алехандро Харамильо сразу после того, как Национальное собрание отклонило запрос об отстранении Лассо. Согласно его предложению, Комиссия по конституционным гарантиям должна будет потребовать у Генеральной прокуратуры, Главного контрольно-ревизионного управления, Службы внутренних доходов, Генерального управления банков и других ведомств провести ревизию счетов Гильермо Лассо.

Обвинения против Лассо

Согласно публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), Лассо в прошлом руководил 14 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в Панаме. В декабре 2017 года, через три месяца после принятия закона о запрете госслужащим иметь активы в налоговых убежищах, политик передал свое имущество двум трактовым фондам, расположенным в американском штате Южная Дакота.

Генеральная прокуратура страны начала предварительную проверку в отношении президента 21 октября. Инициатором расследования стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.

В ответ 6 ноября Комиссия по конституционным гарантиям Национальной ассамблеи Эквадора одобрила доклад следственной комиссии, содержащий результаты расследования против президента страны Гильермо Лассо в связи с информацией, которая была опубликована в «Досье Пандоры». Согласно документу, Лассо нарушил Этический пакт от 2017 года, который запрещает государственным служащим Эквадора иметь банковские счета в офшорных зонах и пренебрег положениями статьи 130 Конституции страны, что может стать причиной смещения с должности. Данные обвинения поставили президента под угрозу импичмента.

Глава государства подтвердил, что в прошлом владел такими фирмами, однако он избавился от них до вступления в силу закона, запрещающего государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.