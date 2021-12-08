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Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
Технологии
Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
pixabay.com  /  geralt

Москва, 8 декабря. Президент федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко прокомментировал перспективы использования нейросетей.

Как пояснил Пилипенко, отечественная адвокатура поставила перед собой амбициозную задачу по созданию искусственного интеллекта, который обеспечил бы оказание первичной правовой помощи. Все необходимые работы планируется завершить в возможно короткие сроки, сообщает «Обозрение».

По словам Пилипенко, цифровая трансформация уже охватывает почти все области жизни человека, а искусственный интеллект приобретает реальные черты, поэтому адвокатуре не хочется оказаться в числе отстающих.

Пилипенко отметил, что в области бесплатной юридической помощи сосредоточены типичные, стандартные правовые вопросы, именно их можно оцифровать в ближайшем будущем. В этой сфере нейронные сети способны обучаться и смогут эффективно помогать людям.

Ранее ФАН сообщал о перспективах цифровизации работы военных комиссариатов. По мнению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, это позволит повысить качество и эффективность работы военкоматов для 40% населения.

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