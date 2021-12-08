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Ливийские боевики штурмовали штаб-квартиру избиркома в Триполи

Весь мир
Ливийские боевики штурмовали штаб-квартиру избиркома в Триполи
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 8 декабря. Неизвестная группа предприняла попытку штурма штаб-квартиры Высшей избирательной комиссии (ВИК) в столице Ливии. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам чиновника, боевики проникли на территорию объекта накануне вечером. Они назвали себя «революционерами Триполи». Войти в здание, где непосредственно занимаются подготовкой к плебисциту, злоумышленникам не удалось.

Источник добавил, что такие события могут помешать проведению президентских выборов, запланированных на 24 декабря. Штаб-квартира избиркома теперь считается «небезопасной», и не исключено, что ВИК распорядится приостановить работу сотрудников.

Согласно данным местных СМИ, злоумышленники связаны с политическими партиями, которые стремятся сорвать избирательный процесс. В их число входят сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. Бандиты прибыли в Триполи из нескольких городов, расположенных на западе страны.

Ранее депутаты Палаты представителей обсудили проблемы и препятствия, с которыми сталкивается ВИК при подготовке к выборам. Парламентарии согласились сформировать комитет по работе с ведомством.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия триполи вик ливии
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